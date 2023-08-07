7 августа, 09:43

Как минимум три человека пострадали из-за пожаров на Сардинии

По данным агентства ANSA, их жизни ничто не угрожает

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Три человека, включая одного пожарного, получили ожоги и травмы из-за лесных пожаров на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, жизни пострадавших ничто не угрожает. Как пишет агентство, ситуация с пожарами на острове в настоящий момент находится под контролем, остаются еще несколько очагов возгорания, тушение продолжается. 600 человек, которые ранее были эвакуированы, уже вернулись в свои дома.

Согласно оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в результате пожаров, охвативших Сардинию, сгорели сотни гектаров земли, на фермах и в животноводческих хозяйствах были уничтожены запасы кормов и урожаи цитрусовых, а также повреждена сельскохозяйственная техника. 

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