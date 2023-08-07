В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

В ближайшее время ранее судимый 42-летний житель региона будет доставлен к следователю для производства следственных и процессуальных действий

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Белгородской области, которую искали с 4 августа, задержан. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Тело подростка с признаками насильственной смерти было найдено 6 августа в Белгородской области. Она ушла из дома 4 августа и не вернулась, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками регионального управления СК и Управления МВД России по Белгородской области была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных и процессуальных действий. "Будет решаться вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.