В Волгограде УФАС признало непристойной рекламу за слово "вылюби"

Речь идет о слогане бренда Le Mousse, производящего средства для ухода за кожей

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Волгоградское УФАС России признало ненадлежащей рекламу средств для ухода за кожей за рекламный слоган со словом "вылюби". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Волгоградское УФАС России признало ненадлежащей рекламу средств для ухода за кожей бренда Le Mousse. Рекламный слоган "Вылюби свою кожу" содержал слово, которое в настоящее время приобрело непристойное значение", - говорится в сообщении.

Реклама с указанным слоганом распространялась по радио и на билбордах на улицах Волгограда. Решение о признании рекламы ненадлежащей также сопровождается предписанием о прекращении нарушения. Уточняется, что под использованием непристойных слов и фраз понимается не только прямое воспроизведение бранных слов, но и намеки на данные слова, использование слов, производных об бранных.

По информации из открытых источников, бренд средств для ухода за кожей принадлежит блогеру из Волгограда, у которой в социальных сетях несколько миллионов подписчиков.