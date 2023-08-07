МО РФ заявило об уничтожении пункта управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки

Также ликвидировали пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара и скопление живой силы в районе Углесборочной, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы в районе Углесборочной и пункт управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Огнем гаубичной артиллерии уничтожены: пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного, пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки", - заявил Чехов в видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

По его словам, передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии наносят упреждающее огневое воздействие на противника.

"Огнем артиллерии уничтожены пикап с националистами в районе Новомихайловки, минометный расчет и группа боевиков севернее Никольского. <…> Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица М777 западнее Нескучного", - добавил начальник пресс-центра группировки.

Как уточнил Чехов, авиация поразила пункты временной дислокации, а также места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного. "Расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор" сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека", - подчеркнул он.