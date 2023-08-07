В Помурском регионе Словении сохраняется красный уровень опасности из-за наводнений

В большинстве регионов страны ситуация, связанная с наводнениями, не представляет угрозы

ЛЮБЛЯНА, 7 августа. /ТАСС/. Агентство по охране окружающей среды Республики Словения сохраняет красный уровень опасности из-за наводнений только в Помурском регионе на северо-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице агентства в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что, по прогнозам ведомства, в абсолютном большинстве регионов страны ситуация, связанная с наводнениями, не представляет угрозы. Самые высокие уровни опасности (оранжевый и красный) объявлены лишь для Подравского и Помурского регионов соответственно.

6 августа Словенское агентство печати сообщило о том, что спасательным службам Словении удалось проложить аварийную грунтовую дорогу до муниципалитета Чрна-на-Корошкем, отрезанного от автомобильного сообщения с 4 августа в результате наводнения в республике.

4 августа агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались 3 августа. Погибли четыре человека - два словенца и столько же голландцев. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.