Суд арестовал депутата из Новосибирской области за получение взяток

Людмила Нефедова обвиняется в пяти эпизодах взяточничества

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Новосибирской области заключил под стражу до 4 октября заведующую техникумом и городского депутата Людмилу Нефедову по делу о систематическом получении взяток. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд нашел доводы следствия обоснованными, пришел к выводу, что на данном этапе обвиняемую Нефедову Л. Е. следует временно изолировать от общества, в связи с чем ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 04.10.2023", - говорится в сообщении.

Она обвиняется в пяти эпизодах взяточничества. По данным следствия, Нефедова, будучи заведующей отделения ветеринарии Куйбашевского сельхозтехникума, неоднократно получала взятки за прохождение итоговой госаттестации и выдачу диплома техникума.

Нефедова была избрана депутатом горсовета в 2021 году от партии "Единая Россия".