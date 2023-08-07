В Литве задержали фуру из Калининградской области с 1 млн пачек контрабандных сигарет

По данным криминальной службы таможенного департамента страны, стоимость груза оценивается в порядка €4 млн

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Таможня Литвы задержала въехавшую из Калининградской области фуру с 1 млн пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщила криминальная служба таможенного департамента.

"Стоимость нелегального груза в количестве около 1 млн пачек составляет порядка €4 млн. Это одна из крупнейших партий, задержанных в текущем году", - говорится в сообщении.

Фура въехала в Литву через КПП в населенном пункте Кибартай. Находившийся за рулем россиянин декларировал провоз мясных изделий, которые транзитом через Белоруссию будут доставлены во Владимир. Машина задержана, водитель арестован на 15 суток.

За первое полугодие таможня Литвы задержала около 6,5 млн пачек контрабандных сигарет и 32 тонны табака общей стоимостью более €26 млн.