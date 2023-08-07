Росгвардия за неделю обнаружила в ЛНР крупные тайники с оружием при проверке 160 объектов

В ведомстве отметили, что в результате изъяли около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тыс. боеприпасов, свыше 40 кг взрывчатых веществ, а также более 600 других взрывоопасных предметов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за неделю обнаружили в Луганской Народной Республике крупные тайники с оружием и боеприпасами при проверке 160 объектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"За неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Росгвардейцы провели комплекс специальных мероприятий в населенных пунктах ЛНР, в ходе которых проверили более 160 объектов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате изъято и передано органам МВД и военной комендатуре ЛНР около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тыс. боеприпасов, свыше 40 кг взрывчатых веществ, а также более 600 других взрывоопасных предметов. "Обнаруженный арсенал мог быть использован националистами при совершении диверсий", - отметили в Росгвардии.