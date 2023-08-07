В ЛНР сообщили о гибели трех человек в июле в результате обстрелов со стороны ВСУ

Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова отметила, что еще 11 получили ранения

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. 3 жителя ЛНР погибли, еще 11 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июле. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

"С 1 по 31 июля текущего года зафиксировано 20 обстрелов вооруженными формированиями Украины 9 населенных пунктов ЛНР, в результате которых 11 человек получили ранения, 3 погибли. <…> Повреждены и разрушены объекты жилого фонда и гражданской инфраструктуры", - написала она в телеграм-канале.

Сердюкова сообщила, что в результате подрывов на взрывных устройствах за указанный период пострадали два человека.