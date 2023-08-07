СМИ: в Тегеране из-за обрушения дома погиб человек

По данным агентства IRNA, еще 19 человек пострадали

ТАСС, 7 августа. По меньшей мере один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате обрушения дома на юге Тегерана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные источники.

По информации представителя пожарной службы, в первый час после инцидента службы спасли из-под обломков 12 человек.

Обрушение трехэтажного здания произошло в результате взрыва, вызванного утечкой газа. В результате ЧП несколько соседних зданий также оказались разрушены.

Пожарные службы и спасатели работают на месте происшествия. Глава пострадавшего района заявил об отправке необходимого оборудования для проведения спасательных работ.