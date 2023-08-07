В Ессентуках в аварии с маршруткой пострадали 10 человек

Все они госпитализированы

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Авария с участием маршрутного такси произошла в Ессентуках, 10 человек доставлены в больницу. Об этом сообщил глава курорта Александр Некристов.

"Произошло ДТП на пересечении Гоголя/Горького с участием маршрутного такси 16А и ВАЗ-2114. В маршрутном такси находилось 9 пассажиров и водитель - они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - написал Некристов в Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, виновником ДТП был легковой автомобиль. Причины происшествия выясняются.

По информации пресс-службы краевого УГИБДД, в больницу для осмотра доставлены шесть пассажиров "Газели". Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс, в салоне находились восемь пассажиров.

"За рулем легкового автомобиля находился 77-летний житель станицы Ессентукской, который признаков опьянения не имеет, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На месте ДТП работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются", - сказано в сообщении.