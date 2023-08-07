СМИ: число жертв наводнения в Словении возросло до шести

По данным Словенского агентства печати, еще два тела нашли в муниципалитете Камник и в Доленьском регионе

ЛЮБЛЯНА, 7 августа. /ТАСС/. Число жертв наводнения на территории Республики Словения, вызванного проливными дождями, возросло до шести. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

Отмечается, что мужчина в муниципалитете Камник, занимаясь устранением полученного в результате наводнения ущерба, упал в выгребную яму и разбился насмерть. Еще одну жертву обнаружили в вышедшей из берегов реке Теменица в Доленьском регионе на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось о четырех погибших, среди которых двое граждан Словении и двое голландцев. Граждане Нидерландов, по данным полиции, погибли от удара молнии.

6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.