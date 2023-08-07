Суд приговорил к лишению свободы шесть фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале

Одна подсудимая получила условный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 6 из 7 фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека в 2021 году, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима. Единственная среди подсудимых женщина получила условный срок, передает корреспондент ТАСС из суда.

Судья назначил Армену Аветисяну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Адалату Гурбанову - 6 лет и 2 месяца колонии, Надиру Мамедову - 6 лет колонии, Микайылу Назарову - 6 лет и 3 месяца колонии, Зауру Джаббарову - 5,5 года колонии, Артему Чабану - 6,5 года лишения свободы, а Татьяне Васильевой - 3 года условно.

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. В результате употребления этой продукции с сентября по октябрь 2021 года умерли 44 человека. Поставщикам, посредникам и непосредственным реализаторам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).