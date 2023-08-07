Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Также Гладков сообщил в своем канале, что в области за сутки зафиксировали 65 прилетов со стороны ВСУ. "В Краснояружском районе из артиллерии обстреляно село Репяховка - зафиксировано шесть прилетов, три из них пришлись на окраину села. <…> Повреждена линия электропередачи. К настоящему моменту ЛЭП восстановлена. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли, фасад и заборы в двух частных домовладениях. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка - установлено 10 прилетов", - написал губернатор.

В Белгородском районе 6 августа по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено восемь прилетов. В Валуйском округе по хутору Бабка выпущено четыре минометных снаряда. "В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 2 кв. м. Сейчас очаг возгорания потушен", - отметил Гладков.

По населенным пунктам Шебекинского округа ВСУ выпустили порядка 30 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет. В районе села Козинка Грайворонского округа комбайн наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва пострадали водитель и пассажир комбайна.