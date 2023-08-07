В Свердловской области женщина погибла от удара молнии

Погибшей оказалась жительница Москвы 1993 года рождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Женщина погибла в результате удара молнии вблизи ЗАТО Лесной Свердловской области, следователи организовали проверку. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Женщину убило молнией. <…> Проверка проводится следственным отделом по ЗАТО Лесной областного Следственного комитета <…> Осуществлен осмотр места происшествия (лесной массив, недалеко от города Лесной)", - отметили в ведомстве, уточнив, что, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не выявлено.

Погибшей оказалась жительница Москвы, уроженка свердловского города Нижняя Тура 1993 года рождения. "В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находилась на "тропе здоровья" - в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом. <…> От удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась", - добавил он.