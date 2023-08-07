Министр обороны Австрии сообщила о стабилизации ситуации в пострадавших от ливней регионах

Клаудиа Таннер рассказала, что в федеральных землях Каринтия, Штирия и Бургенланд помощь оказывают до 400 солдат

ВЕНА, 7 августа. /ТАСС/. Ситуация в южной и восточной частях Австрии, пострадавших от сильных ливней, уже стабилизировалась. Об этом сообщила министр обороны республики Клаудиа Таннер.

"С прошлой пятницы до 400 солдат оказывают помощь в федеральных землях Каринтия, Штирия и Бургенланд. За это время ситуация разрядилась в Бургенланде и несколько стабилизировалась в Штирии и Каринтии", - приводятся ее слова в заявлении ведомства.

Как отметила министр, военные завершили операцию по оказанию помощи в Бургенланде. В Штирии продолжаются работы по очистке местности, в Каринтии военные на вертолете перевозят генераторные установки в труднодоступные населенные пункты, где отключилось электричество.

Ливни, обрушившиеся на юг Австрии в конце прошлой недели, привели к затоплению нескольких районов. Точный масштаб ущерба неизвестен, однако австрийские СМИ сообщали о разрушениях зданий из-за оползней и повреждениях дорог. Один человек погиб в результате наводнения.