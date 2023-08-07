Суд по делу о геноциде в Сталинградской области продолжится 10 августа

В ходе слушаний 7 августа суд допросил свидетелей, специалистов, историков и общественников

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в четверг, 10 августа, вернется к слушаниям по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе слушаний в понедельник суд допросил свидетелей, специалистов, историков и общественников. "Судом объявляется перерыв до 10 часов 10 августа 2023 года", - сказала судья. Суд определил организовать на следующих заседаниях видео-конферец-связь с Ростовским областным судом и Санкт-Петербургским городским судом для допроса специалистов, а также с Клетским и Октябрьским районными судами Волгоградский области для допроса двух свидетелей. В суде были допрошены свидетели преступлений нацистов - жители осажденного Сталинграда - 84-летний Валерий Сучков, 91-летний Леонид Виноградов, 84-летняя Татьяна Лопатина, 90-летняя Бэлла Колесова и 90-летний Анатолий Кабанов.

Сучков встретил первые бомбардировки Сталинграда в 1942 году, будучи трехлетним ребенком, однако он хорошо запомнил те события: как бомба разрушила их дом, как фашисты приставили дуло ружья к его матери, как он получил контузию, был угнан в концлагерь в Белой Калитве и выжил. "Это был настоящий ад. <...> Немцы для достижения своих целей использовали методы геноцида", - сказал он в ходе судебного заседания.

"Когда прилетели немецкие самолеты, это была четко спланированная акция на убийство как можно большего числа мирных жителей. Когда прилетели самолеты, то первое, что они сделали, это были листовки и очень красивые открытки с картинками. Дети бегали, собирали эти картинки. Женщины вышли смотреть на улицу на это зрелище. Так продолжалось несколько минут, а потом посыпались снаряды. Первые убитые, раненые, пораженные дома. Это продолжалось непрерывно", - рассказала Лопатина. Ранее в суде были допрошены еще несколько жителей осажденного Сталинграда - Роза Вишневская, Галина Ушкова, Николай Сытин, Лидия Киселева.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, Ленинградской области, Санкт-Петербурге. На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над немецкими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.