Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту отравления в отеле в Истре

За медицинской помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Управлением Роспотребнадзора по Московской области начато эпидемиологическое расследование в связи с поступлением жалоб от отдыхающих на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"За медицинской помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается. Специалисты службы выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - подчеркивается в публикации.