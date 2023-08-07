7 августа, 11:18

В Тегеране пять человек погибли из-за обрушения зданий

Еще 13 человек пострадали

ТАСС, 7 августа. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 13 пострадали в результате обрушения зданий в Тегеране. Об этом сообщил представитель пожарной службы Джалал Малаки.

"Со вчерашнего вечера до поздней ночи <...> два человека были спасены из-под завалов. К сожалению, еще четыре человека погибли", - приводит его слова агентство Tasnim.

6 августа агентство Tasnim сообщало об 1 погибшем и 11 пострадавших в результате обрушения зданий в Тегеране. Инцидент произошел во время сноса незаконных построек. Из-за несоблюдения правил техники безопасности пять соседних зданий обрушились, под завалами оказались сотрудники полиции и работники муниципальных служб. 

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