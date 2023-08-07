Силовики изъяли на бывших позициях ВСУ в ЛНР около 11,2 тыс. патронов и почти 40 ПТРК

Оружие и боеприпасы изъяты, проводится проверка

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с бойцами Росгвардии на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Крымское Славяносербского района ЛНР обнаружили и изъяли почти 40 переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и порядка 11,2 тыс. патронов, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"В лесополосе, расположенной вблизи села Крымского, правоохранителями обнаружено 197 выстрелов к противотанковым гранатометам и пороховые заряды к ним, 21 корпус гранат Ф-1 и запалы к ним, 12 осколочных гранат, ручной противотанковый гранатомет с признаками коррозии, порядка 11 200 патронов калибра 12,7 мм, а также переносные противотанковые ракетные комплексы в количестве 36 штук", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы сотрудники МВД России по республике совместно с бойцами Росгвардии обнаружили в ходе проведения комплекса специальных мероприятий по обследованию бывших мест дислокации ВСУ. Оружие и боеприпасы изъяты, проводится проверка.