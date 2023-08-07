Избившую дочь на камеру жительницу Казани приговорили к четырем годам колонии

Подсудимая нанесла полуторагодовалой дочери удары руками и ногами по разным частям тела, после чего выставила в летней одежде на неотапливаемый балкон

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Суд приговорил 34-летнюю жительницу Казани, избившую дочь на камеру, к 4 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Следствием и судом установлено, что 22 ноября 2022 года 34-летняя подсудимая, поругавшись с сожителем, нанесла их общей полуторагодовалой дочери удары руками и ногами по различным частям тела, после чего выставила в летней одежде на неотапливаемый балкон. При этом происходящее мать снимала на камеру мобильного телефона, в последующем отправив запись сожителю. <…> Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кадры избиения попали в интернет и привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Расследование находилось на контроле центрального аппарата СК России.