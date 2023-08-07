Суд приговорил к 23 годам колонии мужчину за убийства двух человек в Рыбинске

Также мужчина признан виновным в покушении на убийство трех человек, угрозе убийством, краже с банковского счета

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Ярославский областной суд приговорил к 23 годам в колонии строгого режима мужчину, признанного виновным в убийстве двух человек, в том числе женщины на территории школы в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство трех человек, угрозе убийством, краже с банковского счета.

В ноябре 2022 года подсудимый пришел в одну из школ Рыбинска, там работала его бывшая сожительница. На территории школы между ними произошел конфликт, мужчина ударил женщину ножом, от ранения она умерла. До этого он уже угрожал убить сожительницу. Также подсудимый нанес ножевое ранение сотруднице школы, которая стала свидетелем произошедшего. Кроме того, в октябре 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим знакомым и ударил мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте. Подсудимый похитил банковскую карту погибшего и снял деньги на покупки.