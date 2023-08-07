Число погибших от лихорадки денге в Бангладеш стало рекордным с 2000 года

В этом году умерли 313 человек, почти 66,7 тыс. жителей республике заражены. При этом, по словам экспертов, пик распространения инфекции еще не наступил

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Количество погибших в этом году от лихорадки денге в Бангладеш достигло рекорда с 2000 года и превысило 300 человек. Это следует из бюллетеня, опубликованного на официальном сайте главного управления служб здравоохранения республики.

Так, в текущем году от смертоносного вируса, переносчиками которого являются самки комаров, в Бангладеш умерли 313 человек. Почти 66,7 тыс. жителей республики заражены. В прошлом году от денге в Бангладеш умер 281 человек.

Большая часть случаев инфекции - более 32 тыс. - зарегистрирована в столице Дакке. Больницы в разных районах по стране переполнены, в ряде медицинских учреждений не хватает тестов для выявления инфекции. При этом в Дакке и других городах не прекращаются ливни, которые приводят к затоплениям, создающим благоприятные условия для размножения насекомых.

По словам экспертов, пик распространения инфекции еще не наступил. Число заражений продолжит расти и достигнет максимума в сентябре, прогнозируют они.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.