СК просит арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть ребенка в Москве

По данным следствия, 6 августа пьяный водитель Skoda сбил семилетнего мальчика на Кронштадском бульваре.Ребенок умер в скорой, а виновник аварии скрылся с места происшествия

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть ребенка на севере Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"В ближайшее время следствие ходатайствует перед Головинским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 августа пьяный водитель Skoda сбил семилетнего ребенка на Кронштадском бульваре в Москве. От полученных повреждений мальчик умер в автомобиле скорой помощи, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время готовятся документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя, планируется назначение автотехнической экспертизы.