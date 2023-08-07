В Новой Каховке сообщили о предотвращении теракта на детской площадке

На площадке деактивировали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, отметили в УФСБ по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в УФСБ РФ по региону.

"УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД России по Херсонской области предотвращен террористический акт в г. Новая Каховка. На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сообщили в управлении.

После оценки ситуации взрывчатка деактивирована с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - добавили в пресс-службе.