В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали пять человек

Взрыв произошел на одном из элеваторов при загрузке судна зерном, сообщил источник

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в порту в городе Коджаэли на западе Турции, сообщил ТАСС источник в порту.

"Власти сообщают, что ранения получили пять человек. Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами", - сказал собеседник агентства.

Телеканал A-haber сообщает, что взрыв был такой силы, что в расположенных в районе порта домах выбило стекла, что вызвало панику среди населения.

Густые клубы дыма видны из разных частей города.