На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб один подросток

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузового Mitsubishi Fuso и микроавтобуса, перевозившего детей, на автодороге Краснодар - Ейск на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 13:00 мск в Брюховецком районе на автодороге Краснодар - Ейск произошло ДТП с грузовым Mitsubishi Fuso и микроавтобусом. В "Газели" из Каневского района в Краснодар ехали дети на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ДТП вблизи хутора Красная Поляна попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек.

"К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал губернатор, призвав всех водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим с учетом жаркой погоды в регионе.

Уголовное дело

Пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила в своем Telegram-канале, что возбуждено уголовное дело.

"По факту произошедшего ДТП следственными органам СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Органами прокуратуры Краснодарского края поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для оказания правовой помощи гражданам и координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Брюховецкого района Вячеслав Мелентьев. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, добавили в пресс-службе.