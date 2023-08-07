На Урале при обрушении трубы бывшего цеха на заводе "Русала" пострадали три человека

Один из пострадавших находится под завалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Дымовая труба обрушилась на территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Краснотурьинске Свердловской области, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На территории демонтажа бывшего электролизного цеха БАЗ подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы № 3. 7 августа в 15:00 (13:00 мск) произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика. В результате инцидента один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий пострадавший находится под завалом", - говорится в сообщении.

По факту инцидента прокуратура Свердловской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. "Пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами. Необходимой отметить, что в момент падения трубы работники находились на площадке на высоте 55 м. В настоящее время один работник находится под завалами", - добавили в пресс-службе.

Богословский алюминиевый завод - одно из крупнейших глиноземных предприятий России. Введен в эксплуатацию в 1940-х годах. Входит в алюминиевую компанию "Русал".