7 августа, 13:01,
обновлено 7 августа, 13:38

На Урале при обрушении трубы бывшего цеха на заводе "Русала" пострадали три человека

Один из пострадавших находится под завалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Дымовая труба обрушилась на территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Краснотурьинске Свердловской области, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На территории демонтажа бывшего электролизного цеха БАЗ подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы № 3. 7 августа в 15:00 (13:00 мск) произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика. В результате инцидента один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий пострадавший находится под завалом", - говорится в сообщении.

По факту инцидента прокуратура Свердловской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. "Пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами. Необходимой отметить, что в момент падения трубы работники находились на площадке на высоте 55 м. В настоящее время один работник находится под завалами", - добавили в пресс-службе.

Богословский алюминиевый завод - одно из крупнейших глиноземных предприятий России. Введен в эксплуатацию в 1940-х годах. Входит в алюминиевую компанию "Русал". 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация