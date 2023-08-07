Причиной взрыва в порту в Турции стала детонация зерновой пыли

Губернатор провинции Седдар Явуз отметил, что доступ к порту из-за взрыва не затруднен и не блокирован

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в турецком порту, сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал.

"Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли", - сказал он в эфире телеканала A-haber.

Власти провинции Коджаэли также сообщают, что повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.

Ранее губернатор провинции Седдар Явуз сообщал, что взрыв в порту Дериндже мог произойти из-за детонации зерновой взвеси. "По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее", - сказал он в эфире телеканала TRT.

Губернатор также отметил, что доступ к порту из-за взрыва не затруднен и не блокирован.