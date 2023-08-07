В Чувашии планируют ввести режим ЧС из-за прошедшего урагана

Председатель ГКЧС региона Сергей Павлов сообщил, что из-за непогоды пострадали социально-культурные объекты в пяти муниципалитетах

ЧЕБОКСАРЫ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий шквалистого ветра и грозы, обрушившихся на республику 28 и 29 июля. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на заседании в правительстве республики.

"В течение прошлой недели мы подсчитали и провели все мероприятия по анализу всех действий по итогам прошедшего урагана. <…> Соответствующим образом все цифры, как говорится, подбиты, собраны все инциденты и ущерб. И соответственно принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации, чтобы довести в кратчайшие сроки денежные средства для восстановления тех объектов, которым был причинен ущерб", - отметил Николаев.

Председатель государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Сергей Павлов сообщил, что из-за непогоды пострадали социально-культурные объекты в пяти муниципалитетах. "Около 11 млн рублей причинен ущерб социальным объектам: в пяти муниципалитетах - 12 социально значимых объектов", - пояснил Павлов.

Николаев поручил оперативно подготовить все необходимые документы и начать восстановление объектов. "Очень важно <…> в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы <…>, чтобы в кратчайшие сроки восстановить все пострадавшие объекты", - добавил глава региона.

По информации пресс-службы администрации главы республики, соответствующий указ будет подписан до конца дня.

По данным ГКЧС, 28 июля из-за шквалистого ветра и дождей в зоне отключения от электроснабжения оказались 2 490 жилых домов и 9 социально-значимых объектов, 29 июля - 7 547 жилых домов и 45 социально значимых объектов.