В Карелии суд повторно отказал экс-главе отделения СЖР в снятии статуса иноагента

В СЖР сочли, что Чентемиров фактически не занимался деятельностью регионального отделения, делая заявления от его имени

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд Карелии оставил в силе решение Петрозаводского горсуда, который ранее отказал в отмене статуса иноагента бывшему председателю отделения Союза журналистов России (СЖР) республики Георгию Чентемирову (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили пресс-службе суда.

"[Решение суда] оставлено без изменения. Оно вступает с момента провозглашения <…> в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Минюст РФ включил Чентемирова в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Позже аналогичный статус присвоили члену правления карельского отделения СЖР Наталье Севец-Ермолиной. В конце апреля их исключили из организации, поскольку журналисты покинули Россию. В СЖР сочли, что Чентемиров фактически не занимался деятельностью регионального отделения, делая заявления от его имени. Иск с требованием снять с себя статус иноагента Чентемиров подал 27 апреля.

Нового председателя карельского отделения СЖР избрали на внеочередном съезде организации, который 5 июля прошел в Петрозаводске. Его руководителем стал главный редактор телеканала "Сампо ТВ 360" Андрей Раев. Помимо выбора нового председателя, на съезде внесли изменения в устав карельского отделения СЖР, избрали новых членов правления, а также председателей ревизионной комиссии и региональной коллегии большого жюри.