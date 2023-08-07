В Крыму в ДТП на трассе погибли два человека

Еще двое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2107 на трассе Симферополь - Алушта - Ялта у села Полтавка в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"По предварительным данным, в 13:40 на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта вблизи села Полтавка водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате водитель и пассажир ВАЗ-2107 получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир и водитель автомобиля Volkswagen с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.