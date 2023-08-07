Суд в Москве вынес приговор двум черным риелторам, напавшим на съемочную группу ВГТРК

Они получили по 4,5 года колонии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии двух жителей столицы, склонявших свою соседку к уступке доли в квартире и напавших на съемочную группу ВГТРК, которая приехала освещать инцидент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Артура Ануфриева и Дмитрия Булыгина. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 167 (умышленные уничтожение и повреждение имущества), ч. 1 ст. 179 (принуждение к совершению сделки) УК РФ. Обоим фигурантам назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы", - сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, Булыгин и Ануфриев в целях склонения жительницы столицы к совершению сделки по отчуждению половины доли в квартире на Ломоносовском проспекте, создали потерпевшей невыносимые условия проживания, умышленно повредили имущество и угрожали ей. С 2016 по 2021 год путем психологического давления под угрозой применения насилия в отношении женщины и ее близких, а также повреждения имущества и подселения в квартиру лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, злоумышленники требовали от собственницы совершить сделку купли-продажи принадлежащего ей жилья на заведомо невыгодных для нее условиях. Не добившись желаемого, в июне 2021 года соучастники демонтировали входную дверь в квартиру женщины и существенно повредили имущество, в том числе мебель и сантехнику.

Потерпевшая обратилась к журналистам для обнародования преступной деятельности злоумышленников. В июне 2021 года съемочная группа ВГТРК прибыла для съемок сюжета. Согласно выводам суда, обвиняемые с целью принуждения журналистов к отказу от распространения информации напали на них и избили.