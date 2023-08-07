В Коми площадь лесных пожаров выросла до 771 га с начала сезона

Всего зафиксировали 68 возгораний

СЫКТЫВКАР, 7 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Республики Коми увеличилась с начала сезона до 771 гектара, количество возгораний резко возросло в начале августа в связи с сухой и жаркой погодой с температурой выше плюс 30. Сейчас действует восемь очагов площадью 465,7 га, сообщается на геопортале региона.

"Всего восемь пожаров общей площадью 465,7 га, в том числе один локализованный, семь продолжаются. Наиболее крупные очаги действуют в Усинском районе: два пожара площадью 114 и 144,5 га. Всего с начала сезона произошло 68 пожаров площадью 771,54 га", - следует из материалов геопортала.

Причиной всех текущих возгораний послужили грозы, распространению огня способствовала сухая и жаркая погода в Коми c температурой до +30 градусов. Как сообщала ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, сразу 11 пожаров за сутки возникли после грозы. С 29 июля в республике ограничено пребывание граждан в лесах, организовано патрулирование мест отдыха.

В прошлом году произошло 445 пожаров, огнем пройдено более 61 тыс. га, в том числе и в национальном парке "Югыд ва".