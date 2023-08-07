Суд обязал "Ленфильм" выплатить 114 млн рублей за не переданное в лизинг кинооборудование

Представители киностудии намерены обжаловать решение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал 114 млн рублей с киностудии "Ленфильм" в пользу компании "Кино сити", мажоритарным владельцем которой является бывший гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. Как следует из решения, опубликованного на портале "Электронное правосудие", студия не передала в собственность истцу оборудование, которое тот приобрел у нее в лизинг по договорам 2017 года. Представители "Ленфильма" намерены обжаловать решение, сообщили ТАСС на киностудии.

"Нам непонятны основания, на которых суд вынес данное решение. Мы, безусловно, будем его оспаривать и подадим жалобу в установленном законом порядке. Сделка, о которой идет речь, по сути была фиктивной", - заявил в беседе с ТАСС представитель студии.

Он пояснил, что решение о сделке принимал единолично Пичугин (он возглавлял "Ленфильм" на момент заключения договоров) без согласования с советом директоров киностудии и "создал тем самым обществу обязательства, по которым сейчас, по прошествии шести лет, принято решение о взыскании".

Из материалов дела

В материалах дела говорится о двух договорах финансовой аренды (лизинга), которые ООО "Кино сити" заключило с "Ленфильмом" в январе 2017 года. Лизингодателем по обоим контрактам выступило ООО "Солид лизинг", поручителем - киностудия. По условиям соглашений "Ленфильм" должен был предоставить лизингополучателю для предпринимательских целей 79 единиц оборудования во временное владение и пользование с правом последующего приобретения в собственность (стороны одновременно заключили договоры купли-продажи).

Тогда же, в январе 2017 года, были подписаны трехсторонние акты приемки-передачи оборудования - фактически же оно продолжало находиться на киностудии. В феврале 2021 года "Кино сити" исполнило обязательства по договорам лизинга и формально стало собственником имущества, однако ответчик продолжил держать его у себя, а в конце 2022 года отказался передавать истцу. В итоге уже в марте 2023 года "Кино сити" обратилось в арбитраж. Суд установил, что "Ленфильм" фактически не передал оборудование во владение покупателю и продолжал считать его частью своих основных средств. Проверка в рамках разбирательства показала, что большая часть аппаратуры (47 единиц) на киностудии отсутствует, а оставшаяся имеет множественные следы повреждений и износа в связи с самовольной эксплуатацией самим ответчиком. Свою позицию на заседаниях представители "Ленфильма" изъясняли непоследовательно и противоречиво, в связи с чем суд оценил действия ответчика как недобросовестные.

Стоимость спорного оборудования с учетом износа, согласно заключению эксперта, на дату приобретения права собственности составила 114,7 млн рублей - эту сумму суд и постановил взыскать с "Ленфильма" в пользу истца. При этом в решении отмечается, что ответчик вправе поставить вопрос о возмещении убытков за хранение оборудования на своей территории до момента его востребования истцом.

Пичугин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать решение суда сказал, что в нем "все написано, комментарии не нужны". Пичугин возглавлял киностудию "Ленфильм" с октября 2012 по март 2020 года. Он же, по данным базы СПАРК, является владельцем 100% акций АО "Росбизнесресурс", которое имеет 51% в уставном капитале ООО "Кино сити".