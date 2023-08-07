На Кубани полицейские предотвратили заказное убийство супружеской пары

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили в Краснодарском крае двойное заказное убийство, жертвами должны были стать супруги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Северского района предотвратили заказное убийство двоих человек. Оперативники получили информацию, что 56-летняя жительница станицы Черноморской подыскивает человека, готового за денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей убить ее знакомого с супругой", - сказала она.

Для того чтобы предотвратить преступление и обнаружить злоумышленницу, в качестве исполнителя криминального заказа выступил оперуполномоченный. "При личной встрече женщина передала ему информацию о маршруте передвижения супругов, описала их внешность, а также обозначила время, место и способ совершения противоправного деяния. В качестве задатка она передала 50 тыс. рублей, обещая заплатить еще 100 тыс. в два этапа после получения доказательств выполненной работы. Все дальнейшие действия проходили под контролем полицейских", - сказала она.

По словам, Волк, полицейские загримировали супругов, и в лесополосе на окраине поселка Ильское подожгли старый снятый с учета автомобиль, а затем сделали постановочные фотографии. "Заказчица поверила в подлинность снимков и в одном и кафе в Новороссийске передела "исполнителю" еще часть суммы. В этот момент она была задержана сотрудниками полиции", - отметила Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело.