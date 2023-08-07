В Абхазии сообщили о резком росте числа природных возгораний

По данным МЧС республики, пожары вызваны самовольным палом сухостоя в условиях экстремально жаркой погоды

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. МЧС Абхазии сообщило в понедельник о резком увеличении числа природных пожаров, вызванных самовольным палом сухостоя в условиях экстремально жаркой погоды.

В последние дни температура воздуха в Абхазии в тени наблюдается выше 30 градусов, а на солнце - выше 45 градусов.

"В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в г. Сухуме и Сухумском районе зафиксировано 11 пожаров и загораний. Граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий", - говорится в сообщении.

МЧС Абхазии предупреждает население республики "о недопустимости действий, которые могут привести к крупным лесным пожарам с непредсказуемыми последствиями".