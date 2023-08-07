В Литве 14 тыс. потребителей остались без света из-за ветра

Представитель оператора распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius сообщила, что более 200 человек выезжают на вызовы для устранения неполадок

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Около 14 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра с ливнем. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius.

"Все наши аварийные бригады - а это более 200 человек - постоянно выезжают на вызовы, чтобы вернуть электричество в дома 14 тыс. клиентов", - сказала журналистам представитель оператора Раса Юодкене.

Дождь и ветер пока не стихают, мастерам регулярно приходится отправляться на повторные вызовы.

В городке Жагаре Йонишского района во время бури произошла трагедия. На местную жительницу упало сломавшееся дерево, в результате полученных травм она умерла.