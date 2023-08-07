Взрыв в порту Турции и предотвращение теракта в Новой Каховке. Главные события 7 августа

Взрыв в порту Турции

В Турции в порту Дериндже произошел взрыв. В результате пострадали 13 человек. Губернатор провинции Седдар Явуз сообщил, что это могло произойти из-за детонации зерновой взвеси.

Предотвращение теракта в Новой Каховке

В УФСБ по Херсонской области сообщили, что предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. Специалисты обнаружили самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению. В пресс-службе добавили, что устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к подготовке теракта.

Внесение Кагарлицкого в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политолога Бориса Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов. Ранее его арестовали до 24 сентября. Его обвиняют в призывах к терроризму.

Объявление в розыск журналистки Янины Соколовой

МВД России объявило в розыск журналистку Янину Соколову. В эфире телеканала HTA она высказала угрозы в адрес русских людей и отметила, что их необходимо беспощадно уничтожать. В марте Янину Соколову внесли в список террористов и экстремистов.

Запрет УЗИ без направления врача

Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста. В Минздраве России отметили, что дополнительных ограничений для прохождения процедуры вводить не будут.