Что известно о взрыве на элеваторе в турецком порту Дериндже

Не менее 13 человек ранены в результате взрыва в порту Дериндже в провинции Коджаэли. В зернохранилище при загрузке судна сдетонировала зерновая взвесь.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Взрыв в порту
- Взрыв произошел в 95 км к востоку от Стамбула в западной части Турции. Инцидент произошел в порту, расположенном в районе Дериндже в Мраморном море.
- В расположенных близ порта домах выбило стекла, началась паника. Клубы дыма видны из разных частей города.
- Ранения получили не менее 13 человек. Двое в тяжелом состоянии, они госпитализированы. Одного пострадавшего вытащили из-под обломков.
Детонация пыли
- Детонация зерновой взвеси произошла в двух заполненных продукцией элеваторах, принадлежащих управлению почвенных продуктов. Повреждения получили 13 из 16 портовых зернохранилищ.
- Взрыв произошел во время загрузки судна зерном. Ни это судно, ни другие стоявшие в порту повреждений не получили.
Оповещение президента
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформирован об инциденте. Оповещен о случившемся и глава МВД Али Ерликая.