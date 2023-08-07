7 августа, 14:22
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Что известно о взрыве на элеваторе в турецком порту Дериндже

Anadolu Agency/ Reuters
© Anadolu Agency/ Reuters

Не менее 13 человек ранены в результате взрыва в порту Дериндже в провинции Коджаэли. В зернохранилище при загрузке судна сдетонировала зерновая взвесь.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Взрыв в порту

  • Взрыв произошел в 95 км к востоку от Стамбула в западной части Турции. Инцидент произошел в порту, расположенном в районе Дериндже в Мраморном море.
  • В расположенных близ порта домах выбило стекла, началась паника. Клубы дыма видны из разных частей города.
  • Ранения получили не менее 13 человек. Двое в тяжелом состоянии, они госпитализированы. Одного пострадавшего вытащили из-под обломков.

Детонация пыли

  • Детонация зерновой взвеси произошла в двух заполненных продукцией элеваторах, принадлежащих управлению почвенных продуктов. Повреждения получили 13 из 16 портовых зернохранилищ.
  • Взрыв произошел во время загрузки судна зерном. Ни это судно, ни другие стоявшие в порту повреждений не получили.

Оповещение президента

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформирован об инциденте. Оповещен о случившемся и глава МВД Али Ерликая.
 
Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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