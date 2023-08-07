Пострадавшие при обрушении трубы на заводе "Русала" прибыли на Урал из Петербурга

Следственный отдел по Краснотурьинску организовал проверку по факту инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники подрядной организации, пострадавшие при обрушении дымовой трубы в бывшем электролизном цехе Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Краснотурьинске Свердловской области, прибыли в регион из Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Личности всех трех пострадавших сотрудники полиции уже установили. Среди госпитализированных: Дмитрий Романцов 1997 года рождения, а также Идель Казакулов 1999 года рождения. Под завалами остается Марк Новиков 1999 года рождения. <…> Организация альпинистов прибыла на Средний Урал из Санкт-Петербурга", - отметил он.

Следственный отдел по Краснотурьинску организовал проверку по факту инцидента, добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "В ходе проверки планируется провести осмотр места происшествия, опросить очевидцев, истребовать интересующую следствие документацию о проводившихся работах, выполнить иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку инциденту", - пояснили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе БАЗ сообщали, что на территории демонтажа бывшего электролизного цеха предприятия подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы. Днем в понедельник труба внештатно обрушилась, в результате чего пострадали три сотрудника компании-подрядчика. Прокуратура Свердловской области также организовала проверку.

Богословский алюминиевый завод - одно из крупнейших глиноземных предприятий России. Введен в эксплуатацию в 1940-х годах. Входит в алюминиевую компанию "Русал".