7 августа, 14:32
Военная операция на Украине

Трое военнослужащих ВСУ получили почти 30 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуждены Верховным судом Донецкой Народной Республики сроком на 29 лет за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины: 22-летнего Данила Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна, 24-летнего Юрия Тищенко. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Овчинникова, Ковтуна и Тищенко к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года в переулке Охотничий в Мариуполе подсудимые задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже. Затем вывели в частный сектор и расстреляли, а тела сбросили в подвал. Позже украинские военные застрелили еще одного мужчину неподалеку от места дислокации подразделения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация