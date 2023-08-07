Трое военнослужащих ВСУ получили почти 30 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуждены Верховным судом Донецкой Народной Республики сроком на 29 лет за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины: 22-летнего Данила Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна, 24-летнего Юрия Тищенко. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Овчинникова, Ковтуна и Тищенко к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года в переулке Охотничий в Мариуполе подсудимые задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже. Затем вывели в частный сектор и расстреляли, а тела сбросили в подвал. Позже украинские военные застрелили еще одного мужчину неподалеку от места дислокации подразделения.