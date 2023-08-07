7 августа, 14:50

В квартире в Москве обнаружили тело умершей в прошлом году режиссера Джимбиновой

Владимир Гердо/ ТАСС, архив
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

Отсутствием женщины заинтересовались соседи, которые и обратились в полицию

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой обнаружено в ее квартире на Университетском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В квартире на Университетском проспекте обнаружено мумифицированное тело режиссера Светланы Джимбиновой. По предварительной информации, женщина умерла в прошлом году. Ее отсутствием заинтересовались соседи по квартире, которые и обратились в полицию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у женщины наступила естественная смерть, следов насилия не обнаружено.

Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Она написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова - "Золушка", "Старые друзья", "Кот в сапогах", "Про Ивана-не-Великана", "Колокола", "Мария Тюдор". 

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