Дмитрия Глуховского заочно приговорили к восьми годам тюрьмы по делу о дискредитации ВС РФ

По версии обвинения, писатель выложил в соцсетях видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе СВО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом), сочтя его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета на четыре года" , - сказал собеседник агентства.

По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине.

Он заочно арестован и объявлен в розыск. Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский - автор романов "Метро 2033", "Текст", "Пост" и других.