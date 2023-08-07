В Швеции из-за размытой дождем насыпи сошел с рельсов поезд

Троих пассажиров доставили в больницу

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший из Стокгольма в город Сундсвалль на северо-востоке страны, сошел с рельсов к югу от местечка Худиксвалль. Сильный дождь подмыл грунт железнодорожного полотна, сообщает телеканал SVT.

В поезде было 120 пассажиров, перевернулись два передних из четырех вагонов. По данным полиции, трое человек были доставлены в больницу.

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