7 августа, 15:03

В Швеции из-за размытой дождем насыпи сошел с рельсов поезд

Троих пассажиров доставили в больницу

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший из Стокгольма в город Сундсвалль на северо-востоке страны, сошел с рельсов к югу от местечка Худиксвалль. Сильный дождь подмыл грунт железнодорожного полотна, сообщает телеканал SVT.

В поезде было 120 пассажиров, перевернулись два передних из четырех вагонов. По данным полиции, трое человек были доставлены в больницу.

Шторм "Ганс" с проливным дождем, наводнениями, ветром и сильной грозой пронесся минувшей ночью над Скандинавией. В Швеции и Норвегии сообщается о нарушениях инфраструктуры. Компания Scania отменила паромы в Польшу. Автомобилистов призвали избегать Эресуннского моста, который связывает Швецию и Данию.

В Швеции от урагана пострадала большая часть юга страны, молнии вызвали пожары как в южной провинции Сёрмланд, так и Стокгольме. 

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© Информационное агентство ТАСС
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