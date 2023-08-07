В Чувашии выявили нарушения при оказании помощи пассажирам затонувшего судна

В результате происшествия погибли три человека

ЧЕБОКСАРЫ, 7 августа. /ТАСС/. Виновные в несвоевременном выезде специальных служб для помощи пассажирам перевернувшегося 29 июля маломерного судна в Чувашии будут наказаны. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

"Завершена проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение из центра обработки вызовов "112" и не организовали своевременный выезд специальных служб для помощи пострадавшим от крушения маломерного судна "Ритм" 29 июля на реке Волга. <…> Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - отметил Николаев.

Итоги проверки сообщил на заседании в правительстве председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Сергей Павлов. "К сожалению, были выявлены факты нарушения регламента. <...> служебная проверка закончена, приказы в ближайшее время о привлечении [к ответственности] должностных лиц, которые не организовали своевременно выезд сил и средств, будут подписаны", - доложил Павлов.

Легкий моторный катер перевернулся и затонул вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге. По предварительным данным, на борту судна, рассчитанного на 5 человек, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Семерых человек удалось спасти, трое погибли: 29 июля умер шестимесячный ребенок, 1 августа нашли тело 8-летнего мальчика, 2 августа - судоводителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.