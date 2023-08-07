7 августа, 15:07

Следователи возбудили дело по факту отравления шести человек в отеле в Истре

Двое пострадавших госпитализированы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления шести человек в одном из отелей в Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту отравления постояльцев одного из отелей следователем следственного отдела по Истре возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в управлении Роспотребнадзора по Московской области, за медицинской помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается. 

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