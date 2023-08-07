В КЧР в госсобственность вернули 26 незаконно проданных земельных участков ОЭЗ

Речь идет о площади более 5 га

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии (КЧР) вернул в государственную собственность 26 земельных участков общей площадью более 5 га на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленчукском районе республики. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в прокуратуре КЧР.

"Решением Зеленчукского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора Зеленчукского района о признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере земельных правоотношений, и договоров купли-продажи земельных участков", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ранее администрация Зеленчукского района незаконно предоставила жителю в аренду, а после в собственность земельный участок площадью 5,2 га. При этом был изменен вид разрешенного использования земли с размещения объектов оздоровительного и рекреационного назначения на туристическое обслуживание. На основании выданных муниципалитетом разрешений на строительство коттеджей собственник возвел объекты капитального строительства, произвел раздел земли на 26 участков, большую часть из которых реализовал.

"Так как спорный земельный участок входит в пределы туристско-рекреационной особой экономической зоны, полномочия по распоряжению которым делегированы Министерству экономического развития РФ, прокуратура оспорила сделки в суде", - добавили в прокуратуре.

Ответчики не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда КЧР учитывая, что право на участки у гражданина возникло без законных оснований, в связи с чем не отвечает закону и последующее отчуждение земельных участков, признала требования прокурора по возвращению спорных земель государству обоснованными. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.