Посол России в Таджикистане выразил соболезнование в связи с трагедией в Кулябе

В результате ДТП погибли 10 человек и еще 14 пострадали

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев выразил соболезнование в связи с дорожно-транспортным происшествием в Кулябе, в результате которого 10 человек погибли и 14 пострадали.

"Российский народ разделяет скорбь и горечь утраты братского народа Таджикистана", - говорится в тексте письма, направленного главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину. Григорьев передал "глубокое сочувствие, слова поддержки родным и близким погибших", сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

Авария произошла вечером 6 августа, когда грузовой автомобиль, у которого отказала тормозная система, врезался в другие автомобили и близлежащие дома. В результате погибли 10 человек, в числе которых три женщины, еще 14 были госпитализированы с различными травмами. Сам водитель грузовика погиб на месте происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил оказать материальную помощь семьям погибших и принять срочные меры для лечения раненых и восстановления пострадавших домов.