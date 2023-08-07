7 августа, 15:56

Умер один из пострадавших при обрушении трубы на заводе "Русала"

Еще двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Один из сотрудников подрядной организации, пострадавших при обрушении дымовой трубы в бывшем электролизном цехе Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, умер, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"Только что извлекли тело погибшего", - сказал собеседник агентства, добавив, что двое других пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в пресс-службе БАЗ сообщали, что на территории демонтажа бывшего электролизного цеха предприятия подрядной организацией ООО "Развитие" велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы. Днем в понедельник труба внештатно обрушилась, в результате чего пострадали три сотрудника компании-подрядчика. По информации пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, рабочие прибыли в Краснотурьинск из Санкт-Петербурга. Прокуратура и следственное управление СК РФ по региону организовали проверки.

Богословский алюминиевый завод - одно из крупнейших глиноземных предприятий России. Введен в эксплуатацию в 1940-х годах. 

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